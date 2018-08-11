/ Пешеход провалился в открытый колодец, возвращаясь из гостей в поселке Роза

Мужчина не смог выбраться самостоятельно.

Мужчина, возвращаясь с супругой из гостей, провалился в открытый колодец. Инцидент произошел 11 августа в 01:36 ночи в поселке Роза Челябинской области. Как сообщает сайту «Первый областной» собственный источник, пешеход был очень пьян в тот момент, когда «ушел» под землю. Ударившись о винтовой кран, торчащий из самого центра колодца, мужчина получил травмы, которые лечатся в домашних условиях.

Ничего с ним страшного не произошло. Достали, да потом домой отпустили. Он был сильно пьяный. Шел со своей женой из гостей домой. — рассказали сайту «Первый областной».

Сообщение о происшествии поступило на пульт местной ЕДДС. На место выезжала бригада спасателей.