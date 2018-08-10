/ Движущийся ВАЗ опрокинуло на пешехода в Челябинске

Пострадавшего увезли на «скорой».

Накануне водитель «шестерки» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машину опрокинуло на идущего по тротуару пешехода. В результате ДТП пострадавшего увезли с места аварии на скорой помощи. Водитель автомобиля не пострадал.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1982 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, после чего совершил опрокидывание на движущегося по тротуару пешехода. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел ночью 9 августа на Свердловском тракте. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия. В дальнейшем в отношении виновника ДТП будет избрана мера наказания.