Из больницы в больницу: уснувший водитель влетел в машину медслужбы в Челябинской области

Водитель из Чебаркульского района выехал на «встречку» в неположенном месте.

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Вчера в районе пяти часов вечера произошло ДТП, одним из участников которого стал больничный автомобиль. Машины столкнулись на 47-м километре дороги Западный обход г. Челябинска на территории Сосновского района. Виновником аварии, по данным ГИБДД Челябинской области, стал водитель автомобиля «ВАЗ — 2115», который уснул за рулем.

«Вчера в 16:40 на 47 км автодороги Западный обход г. Челябинска на территории Сосновского района, водитель 1972 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке запрещен), где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2131, под управлением водителя 1996 г. р.», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

«Нива», которая стала вторым участником ДТП, принадлежала больнице Сосновского района. Она направлялась в Полетаево. В аварии пострадала пассажирка медицинского автомобиля, ей назначили амбулаторное лечение. В «пятнадцатой» ехал водитель из Чебаркульского района, по его словам, он уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.