Спасателям пришлось вызволять водителя из искореженной машины после ДТП в Челябинске

Внедорожник превратил «Ладу» в груду металла. Есть пострадавшие.

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На перекрестке улиц Бажова и Героев Танкограда произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадал водитель «Лады Ларгус». Его вызволяли сотрудники службы спасения.

«На пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова столкнулись автомобили марки „Лэнд Ровер“ и „Лада Ларгус“. Из автомобиля „Лада Ларгус“ сотрудниками службы спасения был извлечен человек, пострадавший в результате ДТП. Сейчас он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Водитель «Лады Ларгус» получил различные травмы и был госпитализирован для дальнейшего постановления диагноза.

«Водителя „Лады“, которого вытащили из машины, скорая помощь повезла в ГКБ № 8. Предварительно у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, травма живота, перелом голени. Водитель автомобиля „Лэнд Ровер“ отказался от госпитализации», — сообщили в управлении здравоохранения города Челябинска.

На данный момент на месте работают 3 машины скорой помощи, полиция и МЧС.