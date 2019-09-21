Смертельное ДТП с участием пожарной машины произошло в Златоусте

В результате аварии погиб водитель второго автомобиля.

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Златоусте вечером 20 сентября. Служебный автомобиль с работающими проблесковыми маячками на высокой скорости двигался по улице. В это время на перекресток выехал легковой автомобиль, после чего пожарная машина протаранила седан.

«В вечернее время в городе Златоусте на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарного автомобиля и легкового транспортного средства. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.