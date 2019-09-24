Девушку сбил автомобиль после ДТП на пешеходном переходе в Челябинске

В результате аварии пострадало несколько человек.

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В страшном дорожно-транспортном происшествии в Челябинске пострадали сразу несколько человек. Авария произошла в понедельник, 23 сентября, на пересечении улиц Каслинская и Калинина. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, после чего один из них улетел в пешехода.

«Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем „БМВ“, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с движущимся поперек, на разрешающий сигнал светофора, автомобилем „Мерседес“, под управлением водителя 1984 года рождения. После чего автомобиль „БМВ“ изменил направление движения и совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу, слева направо, по ходу движения автомобиля», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Очевидцы утверждают, что девушка, в которую попал автомобиль, отлетела в здании, находящееся рядом с перекрестком.

«От удара машина отлетела в пешехода, женщину отбросило в рядом стоящее здание и буквально переломало пополам. Эта страшная картина навсегда у меня в памяти», — пишет в социальных сетях пользователь Юлия Долгих.

В результате аварии водитель автомобиля «БМВ» и девушка-пешеход 1979 года рождения получили ранения. Их госпитализировали с места происшествия. Травмы получили и 19-летний пассажир «БМВ» и 35-летний пассажир «Мерседеса».

«Двое доставлены в ОКБ № 3. Водитель и пешеход. Водитель одной из машин с подозрением на перелом нижней челюсти и пешеход с подозрением на сотрясение головного мозга, перелом позвоночника и ушибы», — сообщила сайту «Первый областной» начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Еще одну пассажирку госпитализировали в ГКБ № 5. Она получила легкие ушибы, ей назначили амбулаторное лечение.

Видеозапись с места происшествия можно посмотреть здесь.