Уснул за рулем: водитель «Калины» въехал под фуру на трассе в Челябинской области

В аварии погиб один человек.

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Сегодня утром, в 09:40 на 98-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» произошло ДТП. Переутомленный водитель «Лады Калины» уснул во время движения и выехал на «встречку».

«Водитель К., 1988 г.р., управляя а/м „Лада −111840“, выехал на встречную полосу движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным „а/м ХИНО“ г/н 4, водитель Х, 1961 г.р.», — сообщили в ОМВД России по Каслинскому району.

Авария унесла жизнь пассажира «Калины» 1991 года рождения. Водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.