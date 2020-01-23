Челябинец боится, что правоохранители хотят «замять» смерть его сестры в ДТП

Смертельная авария произошла еще в ноябре 2019 года.

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Челябинец Александр Окунев обратился в редакцию сайта «Первый областной» с просьбой о помощи. Мужчина считает, что правоохранительные органы не собираются возбуждать уголовное дело по факту смерти его сестры во время дорожно-транспортного происшествия.

«Уголовное дело до сих пор не возбуждено, следователь сменился. Мы нанимали юриста, но и он не смог ничего узнать, говорил, что ему везде отказывают в предоставлении информации. Сейчас мы боимся, что дело просто не будут возбуждать», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Александр Окунев.

В полиции подтвердили, что уголовное дело еще не было возбуждено. Но причина далеко не в сокрытии происшествия.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе для установления нарушения правил дорожного движения. По результатам которых сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение», — прокомментировала ситуацию для сайта «Первый областной» пресс-секретарь УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнуллина.

Для того, чтобы уголовное дело было возбуждено, необходимо доказать, что произошло нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что авария произошла 22 ноября 2019 года на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Девушка 1993 года переходила дорогу на светофоре, когда ее сбил водитель автомобиля «Тойота Рав 4». Девушку госпитализировали, но ночью она скончалась в отделении реанимации.

Видеозапись с места происшествия можно посмотреть здесь.