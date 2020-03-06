На трассе возле Аши перевернулась огромная фура

В результате этого образовалась километровая пробка.

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5 марта на трассе М-5 между Ашой и Симом поперёк дороги перевернулась фура. Она полностью перегородила проезд в обе стороны.

Как сообщили в ГИБДД России по Челябинской области, водитель не учёл дорожные условия и не справился с управлением крупногабаритного транспортного средства.

«Мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем «Даф» с полуприцепом, двигался по автодороге М-5 и направлялся в город Ярославль. Он перевозил груз, который включал в себя металлические балки. Проезжая 1576 километр, водитель не учёл дорожные условия и допустил опрокидывание транспортного средства и выпадение перевозимого груза», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О пострадавших в происшествии не сообщалось. Отмечалось, что из-за того, что объехать лежащую на дороге фуру было невозможно, все те, кто находился рядом, помогали поднимать и перетаскивать упавший прицеп и груз. Но больших пробок в связи с этим избежать было невозможно.