/ Водитель «Бла Бла Кар» уснул за рулем и спровоцировал ДТП на трассе в Челябинской области

Вместе с мужчиной в машине находились двое попутчиков из Магнитогорска.

Уснувший за рулем водитель ВАЗ-2110 стал причиной столкновения «Десятки» с «Нивой» на трассе между Магнитогорском и Челябинском. Авария, в которой обошлось без пострадавших, произошла вчера, 9 февраля.

Подробности инцидента рассказала пассажирка «Десятки» Екатерина Кравченко. В группе «На дорогах Магнитки» во «Вконтакте» девушка поделилась историей о том, как автомобиль, в котором она находилась, попал в ДТП. По словам Екатерины, ей срочно нужно было поехать из Магнитогорска в Челябинск, поэтому она воспользовалась услугой сервиса «Бла Бла Кар», где и нашла машину.

Водитель, как потом объяснил попутчик сидевший впереди, залипал, просто засыпал. Ну, а дальше и так понятно. Скорость около 100 км/ч, водитель уснул и врезался в «Ниву» на 114 километре от Магнитогорска. Сам водитель 10-ки наплёл водителю «Нивы», что его занесло. Слава богу все живы.

— пишет Екатерина Кравченко.

В комментариях к записи Екатерина пояснила, что их «Десятка» врезалась в багажник «Нивы». От удара отечественный внедорожник слетел с трассы в кювет.

Екатерина также рассказала, что до областной столицы ей и второму пассажиру пришлось добираться на попутном автобусе, который они остановили на трассе. При этом водитель «Десятки» вернул не всю стоимость поездки, а лишь ее часть.