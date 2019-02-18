/ Пассажирка «двенадцатой» лишилась головы в ДТП на Южном Урале

Авария произошла на трассе «Черноречье — Бреды».

ДТП со страшными последствиями произошло в воскресенье, 17 февраля, в Варненском районе Челябинской области. В столкновении автомобилей «Киа Рио» и ВАЗ-2112 оторвало голову пассажирке отечественной машины.

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, 46-летний водитель «Киа» выехал на встречку, из-за чего и случилось столкновение.

По данным сотрудников полиции, 17 февраля в 14:30 на 84 километре автодороги «Черноречье — Бреды» водитель автомашины «Киа Рио», мужчина 1972 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1979 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

На фотографиях с места ДТП отчетливо видны повреждения обеих машин. У «Киа» разбит перед и левый бок. У «двенадцатой» более значительные повреждения, сам автомобиль восстановлению не подлежит.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, водитель корейской иномарки находился за рулем в состоянии опьянения. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.