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/ Парень с тростью ушел из больницы в Магнитогорске

Парень с тростью ушел из больницы в Магнитогорске

Пропавший нуждается в медицинской помощи.
сегодня в 17:18
  |  Происшествия

Молодой южноуралец Иван Киртянов ушел из больницы в Магнитогорске и не выходит на связь. Это произошло в ночь с 17 на 18 октября. Сообщается, что пациент даже не переоделся. По городу он передвигается без верхних вещей. Не исключено, что пропавший находится на улице Вокзальной, об этом сообщают жители Магнитогорска. Информацию проверяют волонтеры.

Есть повод для беспокойства, поэтому ждать нет времени. Иван Киртянов нуждается в медицинской помощи. Просим помощи в распространении ориентировки. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Был одет: синяя футболка в горизонтальную полоску, штаны грязно-голубого цвета, сиреневые тапочки.

Особые приметы: передвигается с тростью.

Всех, кто видел Ивана Киртянова после исчезновения или знает, где он находится, просят сообщить информацию по номеру: 8 908 576 47 33 (Мария), 8 963 094 50 85 (Денис).

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