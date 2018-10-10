/ Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск

Женщина не выходит на связь с середины сентября.

На Южном Урале разыскивают 34-летнюю жительницу Челябинска Екатерину Меньшакову. Женщина ушла из дома вечером, 4 сентября, а с 7 числа перестала выходить на связь.

Пропала Меньшакова Екатерина, 34 года, г. Челябинск. Вечером 4 сентября. ушла из дома и не вернулась по настоящее время. Мобильная связь с ней пропала 7 сентября. Была одета: черные спортивные брюки, куртка — ветровка белая на молнии, обувь без каблука. С собой сумка золотистого цвета. — говорится в сообщении.

Отметим, Екатерина уже пропадала в середине лета, но ее удалось найти через несколько дней. Тогда женщина находилась у подруги, которая приехала издалека. На связь с родственниками она не выходила, потому что у нее разрядился телефон.