Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.4 -0.57 76.21 -0.78
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:30
Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск

Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск

Женщина не выходит на связь с середины сентября.
сегодня в 16:12
  |  Происшествия

На Южном Урале разыскивают 34-летнюю жительницу Челябинска Екатерину Меньшакову. Женщина ушла из дома вечером, 4 сентября, а с 7 числа перестала выходить на связь.

Пропала Меньшакова Екатерина, 34 года, г. Челябинск. Вечером 4 сентября. ушла из дома и не вернулась по настоящее время. Мобильная связь с ней пропала 7 сентября. Была одета: черные спортивные брюки, куртка — ветровка белая на молнии, обувь без каблука. С собой сумка золотистого цвета. — говорится в сообщении.

Отметим, Екатерина уже пропадала в середине лета, но ее удалось найти через несколько дней. Тогда женщина находилась у подруги, которая приехала издалека. На связь с родственниками она не выходила, потому что у нее разрядился телефон.

Происшествия
Пропавшего челябинца пятые сутки разыскивают на Южном Урале
08.10.2018
Пропавшего челябинца пятые сутки разыскивают на Южном Урале
Общество
«Он боролся за свою жизнь». Пропавший на Иремеле турист прошел по тайге 100 км
04.10.2018
«Он боролся за свою жизнь». Пропавший на Иремеле турист прошел по тайге 100 км
Происшествия
В Катав-Ивановске, где сейчас изучают гигантский оползень, пропал турист
02.10.2018
В Катав-Ивановске, где сейчас изучают гигантский оползень, пропал турист
Происшествия
Магнитогорский солдат-контрактник пропал в Воронежской области
02.10.2018
Магнитогорский солдат-контрактник пропал в Воронежской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Культура
Декорации и костюмы Большого театра подарят челябинской опере
сегодня в 17:38
Декорации и костюмы Большого театра подарят челябинской опере
Общество
Неплательщики за газ будут отвечать перед прокуратурой
сегодня в 17:12
Неплательщики за газ будут отвечать перед прокуратурой
Хоккей
Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»
сегодня в 16:33
Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»
Общество
В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги
сегодня в 16:31
В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в борьбе с болезнью всем паллиативным пациентам
сегодня в 16:14
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в борьбе с болезнью всем паллиативным пациентам
Происшествия
Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск
сегодня в 16:12
Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск
Хоккей
Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»
сегодня в 15:50
Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»
Происшествия
Черный дым столбом напугал жителей Златоуста
  
сегодня в 15:32
Черный дым столбом напугал жителей Златоуста
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6