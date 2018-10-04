/ «Он боролся за свою жизнь». Пропавший на Иремеле турист прошел по тайге 100 км

Мужчина в тумане сбился с тропы.

На Южном Урале закончились поиски пропавшего в конце сентября туриста из Екатеринбурга. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» и государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. По их словам мужчину нашли около населенного пункта Махмутово Белорецкого района Башкирии.

В течение четырех дней длились поиски туриста, отправившегося на гору Иремель. К счастью, мужчина был обнаружен около населенного пункта Махмутово Николаевского сельсовета. Несмотря на сложные условия, он боролся за свою жизнь. В тот день был туман, турист сбился с тропы, потерял ориентир, в общей сложности прошел по тайге 100 км. Его спасло то, что у него были рюкзак, зажигалки и немного продуктов. — рассказали сайту «Первый областной» в комитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

Напомним, что турист из Екатеринбурга пропал на горе Иремель 29 сентября. Сообщение о пропаже поступило 30 сентября. В поисках были задействованы полицейские и сотрудники экстренных служб, летательные аппараты и спецтехника.