/ Пропавшего челябинца пятые сутки разыскивают на Южном Урале

Раньше мужчина не уходил из дома.

Челябинца Андрея Поздникова разыскивают в городе уже пять суток. Мужчина пропал в районе Шершневского кладбища.

Как рассказали родственники, Андрей Поздников был на машине. Он остановился недалеко от погоста, взял документы, закрыл авто, поставил на сигнализацию, и убежал в лес. Именно такую информацию передали находившиеся в машине люди. Куда мог пойти 31-летний мужчина, никто не знает.

Андрею не свойственно такое поведение. Предположений, куда он мог уйти, нет. Поиски ведем своими силами. Вчера выходили с волонтерами и кинологом — собака никуда не привела. Несколько дней подряд были дожди, след смылся. — рассказала сайту «Первый областной» родственница пропавшего Анна Кузнецова.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые. На левой кисти руки татуировка — паутина с пауком. Также есть татуировки на ногах.

Был одет: ярко-синий спортивный костюм, коричневая ветровка, черно-синие кроссовки.

Всех, кто видел Андрея Поздникова или знает, где он находится, просят передать информацию по номерам: 89 225 172 650 (Максим) или 89 514 551 317 (Татьяна).