/ Труп девушки обнаружили возле «многоэтажки» в Курчатовском районе

Полицейские устанавливают детали произошедшего.

Труп обнаружили жители Челябинска на пересечении улицы Пионерской и Комсомольского проспекта 19 сентября. Один из свидетелей сообщил, что прохожие смотрели наверх, как будто человек выпал из окна. Тело лежало около «многоэтажки», на площадке одного из магазинов.

На пересечении Комсомольского и Пионерской труп лежит. Полиция оцепила все. Реанимация. Черный пакет. Я мимо проезжал, многие зеваки наверх посмотрели, будто выпал из окна. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

По информации из социальных сетей, погибла женщина, проживавшая на 16 этаже дома.

Связавшись с представителями следственного отдела по Курчатовскому району, корреспондент «Первого областного» выяснил, что сообщение о произошедшем не поступало. Предположительно, материал еще не передан следователям.