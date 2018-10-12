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/ Неосторожный коркинец выпал из окна многоэтажки

Неосторожный коркинец выпал из окна многоэтажки

Мужчину увезли в больницу.
сегодня в 17:35
  |  Происшествия

Неудачно завершилось наблюдение улицы из окна для жителя Коркино. Мужчина, высовываясь наружу со второго этажа многоэтажки, не смог удержать равновесие и полетел вниз. Скорую помощь 36-летнему коркинцу вызвали соседи.

Криминальной составляющей в данном инциденте нет, мужчина выпал по своей неосторожности. — прокомментировал сайту «Первый областной» заместитель начальника ОМВД России по городу Коркино. — подполковник внутренней службы Руслан Нуриев.

В полиции посоветовали обратиться в медицинскую службу. Удалось выяснить, что коркинец получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Лечение мужчина проходит в ГКБ № 1 города Коркино.

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