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/ Ребенка на карнизе многоэтажного дома в Челябинске сняли на видео очевидцы

Ребенка на карнизе многоэтажного дома в Челябинске сняли на видео очевидцы

Малыш выбрасывал из окна 10 этажа вещи.
сегодня в 10:09
  |  Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 7 октября, в вечернее время. Очевидцы засняли видео, на кадрах которого отчетливо видно стоящего на карнизе десятого этажа ребенка. Сообщение появилось в группе «Подслушано ЧМЗ». По словам автора поста, в раскрытое окно ребенок выбрасывал вещи.

Родители, смотрите за своими детьми. Вчера в доме по улице Румянцева, 28 ребёнок скакал на подоконнике 10 этажа и выбрасывал вещи. Слава богу, не вывалился, — написал автор поста в группе «Подслушано ЧМЗ».

Отметим, очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, однако все обошлось без их помощи, ребенок самостоятельно вернулся в квартиру.

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