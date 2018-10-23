/ Ушедший из магнитогорской больницы парень с тростью погиб

Волонтеры остановили поиски.

В течение 4 суток в Магнитогорске продолжались поиски Ивана Киртянова, который ушел из больницы. Молодой человек был одет не по погоде и нуждался в медпомощи, однако на связь с родными не выходил и оставался неуловим для правоохранителей и волонтеров. Его, якобы, видели в нескольких местах города и даже в соседнем Агаповском районе. Однако накануне стало известно: пропавший магнитогорец скончался.

Киртянов Иван найден, погиб. Соболезнуем родным и близким. — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

Подробности произошедшего не разглашаются. Известно только, что молодой человек, покинув больницу, подошел к группе взрослых мужчин, и отправился вслед за ними в город.