/ Семья погибшего в Керчи челябинца получит дополнительную материальную помощь

Борис Дубровский дополнительно выделит из областного бюджета 100 тысяч рублей для семьи погибшего в Керчи Егора Перепелкина — вдобавок к уже направленной аналогичной сумме из городского бюджета Челябинска. — сообщается в пресс-службе губернатора.
Прощание с Егором Перепелкиным состоялось в субботу, 20 октября. Сначала его отпели в храме, а потом увезли на кладбище.
Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.
Среди погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин. 19-летний парень переехал в Крым вместе с родителями. Надеялся после армии вернуться на Южный Урал. Егор Перепелкин не должен был учиться в Политехническом колледже, но парню пришлось туда перевестись, потому что первое учебное заведение закрыли из-за отсутствия аккредитации.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур. В память о погибших челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.