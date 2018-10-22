/ Семья погибшего в Керчи челябинца получит дополнительную материальную помощь

Деньги выделят из городского и областного бюджетов.

Дополнительную материальную помощь окажут семье челябинца Егора Перепелкина, погибшего в Керчи при обстреле и взрыве колледжа. Для семьи уже выделили 100 тысяч рублей из бюджета Челябинска, теперь аналогичную сумму распорядился выделить глава региона Борис Дубровский.

Борис Дубровский дополнительно выделит из областного бюджета 100 тысяч рублей для семьи погибшего в Керчи Егора Перепелкина — вдобавок к уже направленной аналогичной сумме из городского бюджета Челябинска. — сообщается в пресс-службе губернатора.

Прощание с Егором Перепелкиным состоялось в субботу, 20 октября. Сначала его отпели в храме, а потом увезли на кладбище.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Среди погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин. 19-летний парень переехал в Крым вместе с родителями. Надеялся после армии вернуться на Южный Урал. Егор Перепелкин не должен был учиться в Политехническом колледже, но парню пришлось туда перевестись, потому что первое учебное заведение закрыли из-за отсутствия аккредитации.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур. В память о погибших челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.