/ Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск

Девушка продала свое авто и после этого не вернулась домой.

29-летняя Ксения Мецгер накануне, 16 июля, договорилась о встрече с покупателем своего автомобиля «Шкода Октавиа» в Магнитогорске. Они подписали все необходимые документы, девушка забрала деньги и села в автомобиль такси марки «Ниссан» у дома номер 60 на улице Советской. Все произошло около 9 часов вечера. С этого момента ничего о ее местоположении не известно.

Мы сделали распечатку звонков, в такси она не звонила, только если через приложение вызвала. В этот день по сотовой связи разговаривала только с мамой, папой, сестрой и подругой. Камеры машину захватывают, но номеров не видно. Мы сразу встретились с покупателем авто, пообщались с ним, пока нет никаких зацепок. — рассказал сайту «Первый областной» муж Ксении Алексей Мецгер.

Супруг пропавшей сейчас находится в США. Там они всей семьей живут в течение последнего года. В Магнитогорск этим летом Ксения вместе с двухлетним ребенком прилетела в гости к родителям. Почему молодая девушка поехала на сделку одна, ее муж не понимает.

Родные пропавшей обратились за помощью к полиции и волонтерам поисково-спасательных отрядов. Организована расклейка объявлений, устанавливается личность водителя такси, который увез девушку в неизвестном направлении.

Рост 170−172 сантиметра, блондинка худощавого телосложения, волосы собраны в прическу. Была одета: платье бежевого цвета с цветочным принтом, бежевые босоножки без каблука, бежевая сумка.