/ 14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области

На поиски вышли волонтеры и сотрудники полиции.

14-летний подросток с диагнозом ДЦП пропал накануне, 18 июля, в поселке Туктубаево Сосновского района. Известно, что ребенок страдает эпилепсией. Родные обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Легион-Спас». Объявлен срочный сбор волонтеров для прочеса местности.

Ребенок в опасности, объявлен срочный сбор на АЗС в сторону Кременкуля, отъезд каждый час, начиная с 17.00. Формируйте экипажи самостоятельно. Доезжаем до конечной трамвая, потом пешком до Новоградского тракта, мимо церкви, пожарной части, к кардиологическому центру. — пояснили в поисково-спасательном отряде.

Рост пропавшего 170 сантиметров, вес 45 килограммов, короткая стрижка, темные волосы, карие глаза. Правая рука в родинках. Ребенок не разговаривает.

В день исчезновения был одет в темное трико, черные сланцы и светлую футболку.

Сообщить информацию о местоположении пропавшего можно по телефонам 8900−095−52−67, 8908−053−41−97 или 02.