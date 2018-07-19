Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.9 +0.46 73.13 -0.11
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области

14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области

На поиски вышли волонтеры и сотрудники полиции.
сегодня в 19:12
  |  Происшествия

14-летний подросток с диагнозом ДЦП пропал накануне, 18 июля, в поселке Туктубаево Сосновского района. Известно, что ребенок страдает эпилепсией. Родные обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Легион-Спас». Объявлен срочный сбор волонтеров для прочеса местности.

Ребенок в опасности, объявлен срочный сбор на АЗС в сторону Кременкуля, отъезд каждый час, начиная с 17.00. Формируйте экипажи самостоятельно. Доезжаем до конечной трамвая, потом пешком до Новоградского тракта, мимо церкви, пожарной части, к кардиологическому центру. — пояснили в поисково-спасательном отряде.

Рост пропавшего 170 сантиметров, вес 45 килограммов, короткая стрижка, темные волосы, карие глаза. Правая рука в родинках. Ребенок не разговаривает.

В день исчезновения был одет в темное трико, черные сланцы и светлую футболку.

Сообщить информацию о местоположении пропавшего можно по телефонам 8900−095−52−67, 8908−053−41−97 или 02.

Происшествия
Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой
вчера в 12:49
Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой
Происшествия
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
17.07.2018
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
Происшествия
Южноуралец пропал по пути на горный хребет перед вступительными экзаменами в университет
12.07.2018
Южноуралец пропал по пути на горный хребет перед вступительными экзаменами в университет
Общество
Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон
10.07.2018
Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Мужчина несколько часов провел в затонувшем авто в дамбе хвостохранилища на Южном Урале
сегодня в 19:53
Мужчина несколько часов провел в затонувшем авто в дамбе хвостохранилища на Южном Урале
Происшествия
14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области
сегодня в 19:12
14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области
Общество
Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет
сегодня в 18:35
Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет
Общество
Металлурги высадили рощу на месте отработанного карьера на Южном Урале
  
сегодня в 18:27
Металлурги высадили рощу на месте отработанного карьера на Южном Урале
Общество
Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области
сегодня в 18:21
Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области
Происшествия
У челябинского педагога на отдыхе в Италии случился инсульт
сегодня в 18:19
У челябинского педагога на отдыхе в Италии случился инсульт
Общество
Исправительный центр Челябинска готов освободить первого алиментщика
сегодня в 18:15
Исправительный центр Челябинска готов освободить первого алиментщика
Происшествия
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
сегодня в 17:20
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6