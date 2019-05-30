/ Обвиняемого в убийстве эмигрантки из США ждет суд в Челябинской области

Расследование уголовного дела, возбужденного почти год назад, завершено.

В суд направлено уголовное дело мужчины, которого обвиняют в убийстве эмигрантки из США. Девушку лишили жизни летом 2018 года из-за машины. Погибшая продавала автомобиль, деньги за него решил выручить мужчина, представившийся покупателем.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Магнитогорска. он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Разбой», «Убийство», «Похищение или повреждение документов» УК РФ. В рамках уголовного дела потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму свыше 3 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. — прокомментировали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Напомним, сообщение о пропаже 29-летней женщины появилось 17 июля 2018 года. Муж пропавшей обратился за помощью к волонтерам-поисковикам и правоохранителям. Сам он находился в США, где на тот момент проживал вместе с семьей уже год. Супруга отправилась в Магнитогорск, чтобы продать принадлежащую ей иномарку. Однако сделка не состоялась. «Покупатель» авто убил девушку ударом по голове, а после — выкинул тело в лесу Кизильского района. Мужчина хотел сам продать автомобиль и расплатиться с долгами.