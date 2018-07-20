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/ СК возбудил дело об убийстве после исчезновения подростка-инвалида

СК возбудил дело об убийстве после исчезновения подростка-инвалида

На месте работает и.о. южноуральского следственного управления.
сегодня в 14:21
  |  Происшествия
Областные следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 14-летнего подростка с ДЦП из села в Сосновском районе по статье «Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии».

Мальчик ушел из дома на прогулку несколько дней назад. Он страдает тяжелой формой ДЦП. Прочес местности пока не дал результатов, помочь не смогли даже привлеченные собаки.

На месте работают следователи, следователи-криминалисты следственного управления по Челябинской области. Для организации работы на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Степан Иванович Шульга, который взял расследование уголовного дела на личный контроль. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Александр Скорик.

В ближайшее время будет собран оперативный штаб, в ходе которого будет скорректировано направление поисков совместно всеми ведомствами.

Поисковики уточнили приметы пропавшего. 14-летний Ильшат был одет в синюю футболку и трико. Его рост 175 сантиметров, вес 45 килограммов, волосы темные. Подросток страдает сразу несколькими заболеваниями: эпилепсией, ДЦП, аутизмом.

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