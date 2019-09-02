Уроженка Челябинской области убила и закопала своего ребенка в Башкирии

Первоначально женщина утверждала о пропаже сына.

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Эта жуткая история произошла в соседнем Башкортостане. Но, по данным некоторых СМИ, женщина — уроженка Челябинской области.

Мать, пожаловавшаяся в полицию на пропажу ребенка, позже созналась в его убийстве. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Республике Башкортостан.

По данным следствия, 29 августа в местную полицию обратилась 28-летняя жительница села Исмаилово, которая сообщила о пропаже своего годовалого сына. После проведения поисков, а также опроса родственников и их близких, сотрудники органов внутренних дел провели допрос матери ребенка, на котором она созналась в убийстве.

«Как установлено следствием, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло», — рассказали в пресс-службе следственного комитета по Республике Башкортостан.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Планируется избрание меры пресечения для подозреваемой в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.