Челябинец убил новорожденного сына из-за плача

Мужчина задержан.

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В Челябинске 29-летний мужчина жестоко расправился с месячный сыном, который помешал ему своим плачем. Он подозревается в убийстве малолетнего.

По версии следствия, вечером 19 декабря подозреваемый находился в одной из квартир Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения. Малыш плакал, тогда он нанес ему несколько ударов, после чего бросил на пол с высоты своего роста.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.