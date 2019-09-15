Ураган срывал крыши с домов в Челябинской области

Жители Усть-Катава сообщили, что в городе бушевала стихия.

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Сайту «Первый областной» жители Усть-Катава сообщили о том, что сегодня в городе бушевала стихия. В пятом часу вечера поднялся сильный ветер, который срывал крыши с домов. В одном из дворов Усть-Катава жители обнаружили на земле шифер, который еще утром покрывал кровлю здания.

«Около 5 вечера был сильный ветер. Вышел во двор: шифер валяется. Сорвало с крыши, оказалось», — рассказал «Первому областному» житель дома № 5 по улице Первомайской.

Официальной информации от ГУ МЧС по Челябинской области о буйстве стихии пока не поступало. Какие еще повреждения принес с собой ветер в Усть-Катаве также не сообщается.



Напомним, 14 августа из-за гроз и сильного ливня без электричества остались Варна и Кыштым. Тогда почти две тысячи домов остались без электричества.