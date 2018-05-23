/ Машинистка башенного крана оказалась в кабине во время мощного урагана

Женщина не успела спуститься с большой высоты.

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Накануне, 22 мая, в соседнем Казахстане сильные порывы ветра сносили все на своем пути. Жители Астаны назвали этот день апокалипсисом. Во время мощного урагана машинистка башенного крана не успела спуститься вниз и решила снять происходящий ужас на мобильный телефон. В этот момент видимость из кабины была практически нулевой. На кадрах видно, как машинистка соседнего крана, согласно технике безопасности, спешно покидает рабочее место. На тот момент сила ветра достигала примерно 35 метров в секунду.

Мама! Как страшно! — кричала машинистка во время урагана.

В тот день экстренные службы города предупреждали жителей о надвигающимся шторме. Однако, машинистка Алма Алимова проигнорировала его. В этом она призналась, записав видео после урагана.

Я жива и здорова. Ветер налетел сильный. Я не оценила предупреждение штормовое. Был страх. Эмоции взяли верх. Я начала снимать видео. Буквально через 15 минут ветер стих. — рассказала после урагана машинистка Алма Алимова.

Астана потерпела серьезные разрушения. Ураган сносил крыши, испортил десятки автомобилей, поднимал в воздух детские площадки, срывал со стен зданий кондиционеры.