/ Ветер и дождь оставили без света больше 6 тысяч жителей Челябинской области

Произошло нарушение в работе электросетевого оборудования.

В Челябинской области непогода оставила без света 13 населенных пунктов. Инцидент произошел в Аргаяшском районе. Специалисты пояснили, что резкое похолодание, обильные осадки, шквалистый ветер привели к технологическим нарушениям в работе электросетевого оборудования и причинили неудобства 6746 людям, оставшимся без света.

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» незамедлительно прибыли на место и приступили к осмотру энергооборудования. Велись оперативные переключения по восстановлению электроснабжения потребителей по резервной схеме. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» Марина Чернова.

Отметим, что нарушения в работе произошли 5 июня, и в тот же день удалось восстановить электроснабжение в Аргаяшском районе.