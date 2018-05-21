/ О резком усилении ветра предупредили южноуральцев

В регионе возможны порывы до 22 метров в секунду.

Порывы ветра прогнозируют в Челябинской области днем завтра, 22 мая. Об этом сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям в регионе со ссылкой на челябинский гидрометцентр. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, отдельные порывы 17−22 метров в секунду.

Южноуральцам рекомендуют без необходимости не выходить из зданий и тщательно присматривать за детьми. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. — порекомендовали в МЧС.

Столбики термометров в этот день покажут до плюс 25 градусов. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, возможной грозы и высокой пожароопасности.