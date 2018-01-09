/ Уполномоченные по правам человека Челябинска и Перми взяли на контроль гибель южноуральского солдата

Омбудсмены посетят военную часть.

К выяснению обстоятельств гибели 20-летнего солдата из Магнитогорска в Пермском крае подключился Уполномоченный по правам человека Челябинской области. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Омбудсмен Маргарита Павлова взяла на контроль сложившуюся ситуацию.



Уполномоченный по правам человека в Челябинской области обратилась к омбудсмену в Пермском крае Павлу Микову с просьбой взять ситуацию на совместный контроль и оперативно информировать о ходе расследования. Сотрудники Аппарата пермского уполномоченного завтра посетят военную часть 88503 совместно с представителями военной прокуратуры и комитета солдатский матерей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека по Челябинской области.



Напомним, ранее командование Центрального военного округа организовало проверку для установления причин смерти солдата из Магнитогорска в пермской части. Его тело без признаков жизни обнаружили 5 января.

