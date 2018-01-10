/ Погибшего в пермской части солдата хоронят в Магнитогорске

Борис Дубровский распорядился выделить материальную помощь семье солдата.

Сегодня, 10 января, на Южном Урале прощаются с 20-летним солдатом-срочником из Магнитогорска. Сначала близких и друзей ждут на прощании, после чего его похоронят на местном кладбище. Проводить в последний путь молодого человека собираются десятки человек.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семья погибшего военнослужащего получит материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, солдата-срочника без признаков жизни обнаружили в части 5 января. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО, возбуждено уголовное дело. Пресс-служба военного округа утверждает, что физического насилия в отношении молодого человека не было.