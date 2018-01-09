/ Погибший в части южноуральский солдат-срочник не подвергался насилию

Сейчас причины смерти военнослужащего устанавливаются.

Командование Центрального военного округа устанавливает причины смерти солдата из Магнитогорска в пермской части. Его тело без признаков жизни обнаружили 5 января. Сейчас причины произошедшего выясняются в рамках организованной проверки.

Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти в результате суицида военнослужащего одной из воинских частей Пермского гарнизона. Фактов физического насилия не установлено. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Центрального военного округа.



Напомним, ранее похожее ЧП произошло на авиабазе Большое Савино. Там свел счеты с жизнью 21-летний срочник, призванный из южноуральского города Карталы. Причиной стала личная жизнь молодого человека.

