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/ Погибший в части южноуральский солдат-срочник не подвергался насилию

Погибший в части южноуральский солдат-срочник не подвергался насилию

Сейчас причины смерти военнослужащего устанавливаются.
сегодня в 16:05
  |  Происшествия

Командование Центрального военного округа устанавливает причины смерти солдата из Магнитогорска в пермской части. Его тело без признаков жизни обнаружили 5 января. Сейчас причины произошедшего выясняются в рамках организованной проверки.

Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти в результате суицида военнослужащего одной из воинских частей Пермского гарнизона. Фактов физического насилия не установлено. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, ранее похожее ЧП произошло на авиабазе Большое Савино. Там свел счеты с жизнью 21-летний срочник, призванный из южноуральского города Карталы. Причиной стала личная жизнь молодого человека.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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