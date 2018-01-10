/ «Пацан есть пацан». Друзья рассказали о погибшем в пермской части солдате

Молодой человек хотел остаться на службе по контракту.

Сегодня в Магнитогорске прощаются с погибшим в военной части в Пермском крае солдатом-срочником. Проводить в последний путь молодого человека пришли его одноклассники и друзья. Молодые люди до сих пор не могут поверить в то, что их друга больше нет с ними.

Тяжело принимать тот факт, что его больше нет. — сказала одноклассница погибшего.

Друзья называют Руслана улыбчивым и неконфликтным. Он всегда был готов прийти на помощь и поддержать в сложной ситуации.

Он был веселый всегда. Не было такого, чтобы он ругался или вступал в конфликты. Он меня всегда тянул за спорт, на турниках покачаться. Когда в армию ушел, всегда писал, чтобы я не служил. Он не говорил, что у него были конфликты. Видимо, пацан есть пацан, промолчал. Жаль, что причастные люди останутся безнаказанными. Но уже и не вернуть парня. — рассказал сайту «Первый областной» друг погибшего солдата.

Целеустремленный молодой человек хотел продолжить службу, жизнь «на гражданке» его не привлекала.



Рустам хотел остаться на 3 года служить. Я ему говорил, чтобы он лучше здесь был. Мы бы устроили что-нибудь. Но ему там нравилось. — продолжает товарищ.

Напомним, 20-летнего солдата без признаков жизни обнаружили в пермской части 5 января. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО, возбуждено уголовное дело. Пресс-служба военного округа утверждает, что физического насилия в отношении молодого человека не было.

