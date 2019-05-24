/ Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области

Ребенок сорвался с обрывистого берега во время игры.

Ребенок упал в карьер вблизи поселка Бажово, Копейского городского округа. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области, в центр управления кризисных ситуаций которого и поступило сообщение.



По предварительным данным, несколько детей приехали на велосипедах на карьер. В результате игры на обрывистом берегу четыре ребенка оказались в воде. Трое выбрались самостоятельно, поиски четвертого, мальчика, продолжают сотрудники экстренных служб. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что в поисково-спасательных работах задействованы сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части, а также сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полиции и скорой медицинской помощи.