/ Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул

Следователи начали проверку.

Завершены поиски ребенка, которого искали в Челябинской области после опасной игры. Мальчик с друзьями веселился на отвесном береге карьера в Копейске. Дети случайно упали в воду. Им помогали спастись, но на поиски одного из детей пришлось отправиться сотрудникам спецслужб. Через несколько часов стало известно, что мальчик не выжил.

По предварительным данным, мальчик находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду. 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, организованной следователями, примут процессуальное решение.