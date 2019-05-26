/ Мальчика, утонувшего в карьере в Челябинской области, все еще разыскивают

Подростка, спасшего ценой своей жизни детей, ищут уже третий день.

В Челябинской области продолжаются поиски подростка, который утонул, спасая других детей. В затопленном «Шахты 201», находящегося вблизи поселка Бажово, Копейского городского округа все еще ведутся поиски тела 13-летнего мальчика. За вчерашний день в водоем было совершено 7 погружений.

Всего было обследовано 1390 квадратных метров акватории. Проведена эхолокация водоема, наибольшая глубина составляет 32 метра. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, что 24 мая в центр управления кризисных ситуаций которого и поступило сообщение о том, что подросток, вытаскивая упавших в карьер детей, не смог выбраться из него сам. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области начал проверку по факту гибели ребенка.