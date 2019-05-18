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/ Об усилении ветра предупреждает МЧС Челябинской области

Об усилении ветра предупреждает МЧС Челябинской области

сегодня в 17:55
  |  Общество

Еще ветренее будет в Челябинской области в воскресенье, 19 мая. В регионе, сообщает Гидрометцентр, ветер поднимется до 20 метров в секунду. Кроме того, ночью возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем тоже будет прохладно: температура не поднимется выше плюс 13 градусов.

Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники ведомства также напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам «01», «101» или в ЕДДС вашего муниципального образования.

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