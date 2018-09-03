/ Из-за упавших на ребёнка хоккейных ворот в Снежинске возбуждено уголовное дело

Мальчик получил тяжкие травмы.

Прокуратура Снежинска провела проверку в отношении Управления городского хозяйства Снежинского округа по факту нарушения требований безопасности детского и спортивного оборудования. Инцидент произошёл 8 июля этого года. Во дворе одного из домов по улице Победы на 7-летнего мальчика упали хоккейные ворота.

Установлено, что в нарушении требований федерального законодательства, должностным лицом МКУ «УГХ СГО» допущено нахождение и эксплуатация на территории хоккейного корта, доступ на который никак не ограничен, массивной металлической конструкции — хоккейных ворот. Не предпринято мер по прекращению эксплуатации спортивного инвентаря, который в период нахождения в летний период на хоккейном корте не отвечал требованиям безопасности, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье 293 часть 2 УК РФ «Халатность». В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.