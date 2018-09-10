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/ Мозякин привел магнитогорский «Металлург» к победе над «КуньЛунь Ред Стар»

Мозякин привел магнитогорский «Металлург» к победе над «КуньЛунь Ред Стар»

Для «сталеваров» эта победа стала второй с начала «регулярки».
сегодня в 08:31
  |  Хоккей

Накануне в Магнитогорске состоялся четвертый матч домашней серии регулярного Чемпионата КХЛ для местного клуба «Металлург». «Сталевары» вышли на лед против китайского «КуньЛунь Ред Стар». По итогам встречи хозяевам удалось набрать 2 очка и подняться на пятое место в Восточной конференции. Среди подопечных Яндача отличились Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски. Все шайбы заброшены в первой двадцатиминутке.

Мы выиграли игру в первом периоде, поиграли хорошо, активно. Потом уже это была борьба, во втором периоде были такие потери в средней зоне. Хорошо работали игроки, которые играли в меньшинстве. Всегда хорошо, что забиваем в большинстве. — прокомментировал встречу на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

Следующий матч магнитогорский «Металлург» проведет на выезде. Болельщиков ждет южноуральское дерби, на своем льду гостей будет принимать челябинский «Трактор». Встреча назначена на вторник, 11 сентября. Начало в 19 часов. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию, также для зрителей из Челябинской области будет доступен прямой эфир.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:1 (3:0, 0:1)

Голы:

  • Расмуссен, 1:53.

  • Мозякин, 5:06 (бол.).

  • Вольски, 11:32.

  • Сквайрз, 30:04.

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