Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.28 +68.28 79.95 +79.95
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Клуб НХЛ расторг контракт с челябинским игроком

Клуб НХЛ расторг контракт с челябинским игроком

Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в России.
сегодня в 09:59
  |  Хоккей

Команда Национальной Хоккейной Лиги «Сент-Луис Блюз» расторгла контракт с российским защитником Дмитрием Сергеевым. Сотрудничество игрока с клубом было прекращено по обоюдному согласию. Сообщение о расторжении появилось на официальном сайте «Блюзменов».

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер команды Даг Армстронг объявил, что «Блюз» и защитник Дмитрий Сергеев расторгли контракт по взаимному согласию. Игрок вернется в Россию. — сообщили на официальном сайте «Сент-Луиса».

Дмитрий Сергеев подписал контракт с «Сент-Луисом» в 2014 году, однако не провел ни одной игры за основную команду. Всего Дмитрий Сергеев провел в Северной Америке 5 лет. С 2013 по 2016 год защитник выступал в клубе Хоккейной лиги Онтарио «Китченер Рейнджерс». В составе канадской команды он сыграл 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи. В сезоне 2017−2018 Дмитрий Сергеев провел 4 игры в фарм-клубе «Блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», но не отметился результативными действиями.

Хоккей
Хоккеист Виталий Абрамов: «Я намерен пробиваться за океаном»
13.09.2018
Хоккеист Виталий Абрамов: «Я намерен пробиваться за океаном»
Хоккей
Власти Челябинска не позволили закрыть хоккейную школу «Мечел»
10.09.2018
Власти Челябинска не позволили закрыть хоккейную школу «Мечел»
Общество
Хоккеисты «Трактора» и белый медведь навестили маленьких пациентов областной больницы
  
06.09.2018
Хоккеисты «Трактора» и белый медведь навестили маленьких пациентов областной больницы
Происшествия
Из-за упавших на ребёнка хоккейных ворот в Снежинске возбуждено уголовное дело
03.09.2018
Из-за упавших на ребёнка хоккейных ворот в Снежинске возбуждено уголовное дело
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Генменеджер «Вашингтона»: «Евгений Кузнецов способен стать двусторонним форвардом элитного уровня»
сегодня в 11:15
Генменеджер «Вашингтона»: «Евгений Кузнецов способен стать двусторонним форвардом элитного уровня»
Общество
Рекордсменом по уборке зерновых стал Брединский район
сегодня в 11:02
Рекордсменом по уборке зерновых стал Брединский район
Происшествия
Скалолазы-любители заблудились в Саткинском районе
сегодня в 10:45
Скалолазы-любители заблудились в Саткинском районе
Хоккей
Клуб НХЛ расторг контракт с челябинским игроком
сегодня в 09:59
Клуб НХЛ расторг контракт с челябинским игроком
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Йокерита»
сегодня в 07:31
Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Йокерита»
Общество
Жителей Челябинской области ждут ночные заморозки
вчера в 13:51
Жителей Челябинской области ждут ночные заморозки
Общество
Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом
вчера в 12:51
Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом
Хоккей
Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»
вчера в 11:58
Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6