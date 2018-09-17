/ Клуб НХЛ расторг контракт с челябинским игроком

Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в России.

Команда Национальной Хоккейной Лиги «Сент-Луис Блюз» расторгла контракт с российским защитником Дмитрием Сергеевым. Сотрудничество игрока с клубом было прекращено по обоюдному согласию. Сообщение о расторжении появилось на официальном сайте «Блюзменов».

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер команды Даг Армстронг объявил, что «Блюз» и защитник Дмитрий Сергеев расторгли контракт по взаимному согласию. Игрок вернется в Россию. — сообщили на официальном сайте «Сент-Луиса».

Дмитрий Сергеев подписал контракт с «Сент-Луисом» в 2014 году, однако не провел ни одной игры за основную команду. Всего Дмитрий Сергеев провел в Северной Америке 5 лет. С 2013 по 2016 год защитник выступал в клубе Хоккейной лиги Онтарио «Китченер Рейнджерс». В составе канадской команды он сыграл 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи. В сезоне 2017−2018 Дмитрий Сергеев провел 4 игры в фарм-клубе «Блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», но не отметился результативными действиями.