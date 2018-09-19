/ Хоккеисты ЮУрГУ вызваны в расположение студенческой сборной России

Спортсмены готовы представить страну на студенческих соревнованиях.

Хоккеисты Южно-Уральского государственного университета приняли участие в «Кубке открытия» студенческой хоккейной лиги в составе команды «Восток». Хоккеисты успешно проявили себя, помогли сборной своей конференции выиграть турнир и были включены в расширенный состав студенческой сборной России по хоккею. Формировать команду будет доцент кафедры Спортивное совершенствование ЮУрГУ Артем Плетнев, который и был тренером сборной «Востока» на «Кубке Открытия».

Большие шансы на то, чтобы попасть в состав команды СХЛ имеют и 4 южноуральских хоккеиста, проявивших себя на «Кубке Открытия» — Максим Аношкин, Максим Куликов, Марк Печора и Артур Сингатуллин. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, что студенческая сборная России примет участие в турнире Student Hockey Challenge, который пройдет с 1 по 8 октября в Красноярске. Отметим, что это будут тестовые соревнования перед зимней Универсиадой 2019 года, которая состоится в том же городе.