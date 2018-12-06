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/ Смерть пятиклассницы расследуют в Озерске

Смерть пятиклассницы расследуют в Озерске

Горожане утверждают, что перед смертью девочка поссорилась с мамой.
сегодня в 10:24
  |  Происшествия

Ученица 5 класса выпала из окна в Озерске. Как утверждают жители закрытого города, произошедшее — несчастный случай. По их словам, девочка могла поскользнуться на подоконнике, на котором оказалась во время ссоры с мамой — школьница угрожала выйти через оконный проем. По какой причине на самом деле упала пятиклассница, выяснят следователи.

По данному факту организована доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

В соцсетях сообщают, что у девочки была несчастная любовь. Также на ее странице есть изображения Момо — «девушки», которая пишет пользователям мессенджеров, рассылая страшные фотографии, видео и угрозы.

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