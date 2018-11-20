/ Самоподрыв южноуральской смертницы попал на видео. 18+

Женщина привела в действие взрывное устройство рядом с правоохранителями.

Смерть Карины С., взорвавшей себя у КПП в Грозном, попала на видео. Кадры любительской съемки разошлись по соцсетям.

На записи видно, что женщина идет в сторону КПП полиции, находящемуся на окраине столицы Чечни. За ней движутся правоохранители. Как сообщают СМИ, сотрудники полиции просили Карину С. показать документы, потому что поведение женщины показалось им подозрительным. Производили даже предупредительный выстрел, на который смертница не отреагировала. Далее, судя по видео, один из правоохранителей кидает неопознанный белый предмет в сторону Карины С. Спустя несколько минут раздается взрыв, на месте, где стояла женщина, образуется огненное пятно. Так смертница, раньше проживавшая в Чесменском районе Челябинской области, совершила самоподрыв.

С места происшествия следователями изъяты предметы имеющие значение для следствия. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия с целью установления возможных соучастников данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Чеченской Республике.

Напомним, что Карина С. училась в Чесменском районе Челябинской области. По словам директора школы, девушка не демонстрировала радикальные религиозные взгляды, не носила хиджаб, была обычной ученицей. Однако после выпуска исчезла из жизни близких, уехав на Кавказ.