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/ «Тойота» насмерть сбила велосипедиста в Копейске

«Тойота» насмерть сбила велосипедиста в Копейске

15-летний школьник скончался в больнице.
сегодня в 19:10
  |  Происшествия

В Копейске водитель иномарки «Тойота» насмерть сбил мальчика-велосипедиста. ДТП произошло сегодня, 19 ноября, на автодороге Копейск — Потанино.

Водитель автомобиля «Тойота», по предварительным данным, во время маневра совершил наезд на велосипедиста, который двигался по левому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП ехавший на велосипеде 15-летний юноша от полученных травм скончался в медицинском учреждении города Копейска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД Челябинска.

Отметим, автовладелец за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас сотрудники ОМВД Копейска устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

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