/ Родные онкобольного миассца просят наказать избивших его до смерти истязателей

Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи.

В Миассе местный житель погиб, не дойдя до своего дома. Родные утверждают, что его до смерти избили неизвестные, испинав по голове. По словам падчерицы скончавшегося, мужчина был онкобольным, но диагноз не стал приговором: миассец был бодр. Также падчерица рассказала, что за несколько дней до смерти миассца похожий случай произошел с жителем соседнего дома. Мужчину, якобы, избили возле дома, и он прожил еще три дня.

Причина смерти мужчины не установлена. Сейчас организована доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СО СКР по городу Миассу.

Тело погибшего обнаружили возле дома № 17 по проспекту Макеева 5 ноября.