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/ «Она осталась в живых только благодаря чуду!» Жительница Магнитогорска упала с 20-метровой скалы в Грузии

«Она осталась в живых только благодаря чуду!» Жительница Магнитогорска упала с 20-метровой скалы в Грузии

30-летняя туристка находится на дорогостоящем лечении в Тбилиси.
сегодня в 09:56
  |  Происшествия

Новогодние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась в Тбилиси на каникулы, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты. Сейчас Елена Кириллова находится в местной больнице.

Она осталась в живых только благодаря чуду! У нее множественные переломы, гематомы, контузия легкого. Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. Ее мучают жуткие боли и последствия от различных препаратов — обезболивающих, наркотиков, антибиотиков. — написала на своей странице сестра пострадавшей Надежда Кириллова.

За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Также ей предстоит длительное восстановление. Сейчас остро стоит вопрос о транспортировке пострадавшей на родину. По словам ее сестры, отправить женщину домой можно только в лежачем положении в сопровождении медицинского специалиста. Такая услуга оценивается в 6,8 тысяч долларов или 380 тысяч рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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