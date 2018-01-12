/ Разбившаяся в горах Грузии южноуральская туристка останется на месяц нетранспортабельна

Родные ищут другие клиники для восстановления.

Родственники упавшей с большой высоты жительницы Магнитогорска ищут способы помочь ей. Грузинские врачи запретили транспортировать пострадавшую в течение ближайших нескольких недель, пока ее состояние не нормализуется. Поэтому родные ищут более бюджетную клинику.

Врачи сказали, что в течение 4 недель ее нельзя транспортировать. Сейчас рассматривается возможность транспортировки в другую больницу в Грузии, чтобы было дешевле. Сейчас ей нужен контроль за состоянием, уход медперсонала и консультации врачей. — рассказала сайту «Первый областной» подруга сестры Анна Плеханова.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась в Тбилиси на каникулы, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты. Сейчас Елена Кириллова находится в местной больнице. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей.