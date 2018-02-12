/ Пострадавшую в Грузии южноуральскую туристку перевезли в Магнитогорск

Женщина находится в травматологии городской больницы.

Накануне на родину вернулась Елена Кириллова, с середины января находившаяся в больнице в Грузии. Девушка оказалась под присмотром врачей после падения с 20-метровой скалы. Долгое время ее считали нетранспортабельной, однако в феврале медики дали добро на перевозку Елены. Регулярным рейсом девушку сначала доставили в Москву, а затем в Магнитогорск, где проживает Елена.



Елена Кириллова прилетела вчера утром. Перелет перенесла нормально. Ее госпитализировали в Магнитогорскую больницу № 3, в отделение травматологии. Сейчас врачи проводят дообследование, чтобы определить дальнейшую тактику ведения пациентки. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь регионального минздрава Мария Хворостова.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась на отдых в Тбилиси, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты.



Елену Кириллову доставили в местную больницу. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей было сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны были оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Врачи запрещали перевозить женщину на дальние расстояния в течение минимум 4 недель. Родные нашли альтернативный вариант размещения, чтобы сократить расходы. Неравнодушные люди собрали для Елены больше 1 миллиона рублей, чтобы погасить долги и оплатить дальнейшее лечение.