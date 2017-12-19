/ Погибшая женщина была пьяна перед падением с 20-метровой скалы на Южном Урале

СК проверяет обстоятельства инцидента.

Следственный комитет начал доследственную проверку после смертельного ЧП в районе Усть-Катава. Там две женщины упали со скалы. Одна из них получила несовместимые с жизнью травмы, второй удалось выжить. Предварительно установлено, что пострадавшие находились в горном районе в нетрезвом состоянии.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, женщины после употребления спиртного в ночное время возвращались в поселок, и упали со скалы высотой более 20 метров. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

Напомним, 15 декабря две женщины упали со скалы возле Лукинского моста с высоты 20 метров. Одна из них погибла на месте, второй удалось выжить. Прибывшие на место спасатели подняли участников трагедии наверх, им о несчастном случае сообщил муж одной из участниц похода.

